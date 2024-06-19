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09:00, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о противозачаточных таблетках

Мясников: прием противозачаточных не провоцирует развитие рассеянного склероза

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием противозачаточных таблеток не вызывает развития рассеянного склероза. Выпуск передачи, в котором специалист развеял распространенный миф о гормональных контрацептивах, доступен на платформе «Смотрим».

Медик назвал заблуждением мнение о том, что гормональные контрацептивы провоцируют развитие рассеянного склероза. По его словам, влияние приема гормональных препаратов на возникновение данного заболевания научно не доказано.

«Шли разговоры. А на сегодняшний день говорят: у нас нет доказательств, что эстрогены — противозачаточные таблетки — хоть как-то влияют на частоту склероза. Хотя до этого говорили обратное», — рассказал доктор.

Ранее Мясников раскрыл неожиданную причину онемения ног. Медик отметил, что онемение конечностей может быть признаком рассеянного склероза. По его словам, если у молодой женщины начинают неметь руки и ноги и появляются проблемы со зрением, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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      Олег Давыдов
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