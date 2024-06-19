Взрывы во Львовской области прокомментировали

Военный эксперт назвал предположительными данные об ударе по ВСУ рядом с Польшей

Во Львовской области Украины 19 июня происходили взрывы. Их прокомментировал военный эксперт Александр Ивановский в беседе с «АиФ».

Как пишет «АиФ», по некоторым данным, российские удары разрушили во Львове объект, в котором находилось имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, отмечается, что в селе Малехов Львовской области под ударом могли оказаться склады с имуществом, доставляемым из Польши для украинской армии.

«Информация пока предположительная, но следует иметь в виду, что вдоль дороги, ведущей от Львова к польской границе, находятся перевалочные базы хранения грузов от стран НАТО», — сказал Ивановский. По его словам, из Польши приходят военные грузы. Он также допустил, что на базах могут комплектовать колонны и отправлять их по украинским складам.