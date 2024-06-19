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12:58, 19 июня 2024Наука и техника

Ошибка Windows замедлила ПК на четверть

Neowin: обновление Windows 11 24H2 замедлило ПК из-за ошибки

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Ошибка в предварительных сборках Windows 11 24H2 привела к замедлению компьютеров. Об этом сообщает издание Neowin.

На проблему обратили внимание пользователи бета-версии Windows 11. Специалисты заметили, что проблема может быть связана с функцией Cross-Device Experience Host (CDEH). Этот процесс отвечает за связь между компьютером и смартфоном — в том числе за быструю передачу данных между ПК и телефоном.

В материале говорится, что из-за этой технологии работа девайса может быть замедлена примерно на четверть. «Честно говоря, потеря процессором такого уровня ресурсов из-за сбоя в работе в фоновом режиме Windows 11 — это довольно тяжелая ситуация», — отметили авторы.

В Microsoft отреагировали на проблему, пообещав исправить ее в ближайшее время: «Ценим ваше терпение, мы определили причину и работаем над ее устранением». В компании отметили, что с неполадками могли столкнуться лишь некоторые пользователи ОС, так как 24H2 пока доступна только для тестировщиков. Полноценная версии обновления должна появиться осенью.

В начале июня стало известно, что корпорация Microsoft внезапно приостановила развертывание обновлений для Windows 11. По версии журналистов издания Neowin, апдейт содержал несколько критических ошибок и поэтому был отозван.

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      Андрей Ставицкий
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