Захарова опровергла заявление о контактах России и Швейцарии по саммиту по Украине

Захарова: контактов России и Швейцарии по саммиту по Украине не было

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о контактах Москвы и Берна по саммиту по Украине, прошедшему 15-16 июня. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, подобных контактов не было и быть не могло.

«Никаких регулярных контактов между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, российская сторона не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет никакого содержания. Она добавила, что принявшая у себя такие «посиделки» Швейцария уже давно не рассматривается Москвой как нейтральная сторона.

Ранее глава МИД Швейцарии допустил участие президента России Владимира Путина в конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).