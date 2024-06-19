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06:31, 19 июня 2024Среда обитания

Защитники природы предупредили об опасности одежды для экологии

The Guardian: 82 % производителей одежды используют вечные химикаты

Фото: Daoudi Aissa / Unsplash

Большинство производителей одежды до сих пор используют ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные вещества), или «вечные химикаты», которые представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Об опасности некоторых предметов гардероба предупредили защитники природы из Ethical Consumer, передает The Guardian.

Организация изучила 27 компаний, специализирующихся на производстве ботинок, рюкзаков и верхней одежды. В изделиях 82 процентов из них были обнаружены ПФАС, которые не разлагаются в окружающей среде и могут накапливаться в организме человека. Из-за «вечных химикатов» могут возникнуть проблемы с повышенным холестерином и иммунитетом, а также увеличиться риск бесплодия и рака.

ПФАС помогают сделать ткань водонепроницаемой и устойчивой к различным загрязнениям. «Вечные химикаты» попадают в окружающую среду не только во время производства одежды и после того, как она окажется на свалке, но еще и во время использования владельцем. ПФАС находили в реках, на Эвересте и в организмах более чем 600 животных, в том числе полярных медведей и дельфинов.

При этом большинство компаний не планируют отказываться от ПФАС в ближайшем будущем. «Отказ означает исключение одного из качеств продукта, которые помогают его продать. Сделать выбор в пользу такого решения может быть сложно для производителей», — говорится в материале.

Чтобы проверить, есть ли в одежде или обуви ПФАС, организация NRDC советует проверять соответствующую информацию на официальном сайте производителя. Кроме того, по возможности лучше не покупать водонепроницаемую одежду и посуду с антипригарным покрытием — эти качества указывают на наличие «вечных химикатов».

Ранее американские ученые выяснили, что повышенное воздействие PFAS повышает риск рака у женщин.

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      Александра Качан
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