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14:37, 19 июня 2024Экономика

Для защиты российских госкомпаний создадут «Госимущество»

«Ъ»: российские госкомпании решили создать ассоциацию для защиты интересов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Несколько российских государственных компаний договорились о создании собственной ассоциации, которая будет защищать их интересы во взаимодействии с государством. Организация получит название «Госимущество», узнал «Коммерсантъ».

В числе участников издание называет «Интер РАО», Мурманский морской рыбный и Махачкалинский торговый порты, АО «Росэнерготорг» и ТГК-2. Главой ассоциации стал заведующий кафедры Росимущества по управлению государственным и муниципальным имуществом на базе ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов.

По его словам, у частников есть «Опора России», представляющая интересы малого бизнеса, «Деловая Россия», которая отвечает за малый и средний бизнес, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входит крупный бизнес. А вот госкомпании своего объединения лишены, хотя у них есть своя специфика.

«Госимущество» займется созданием условий для эффективной работы госкомпаний, а также надеется, что его допустят до разработки госполитики в этой сфере. Речь идет о корректировке регулирования и комментариев к проектам нормативно-правовых актов. Перспективы работы ассоциации будут обсуждаться в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ранее Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) предупредила, что если законопроект об ограничении расходов регионов и муниципалитетов на проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии примут в предлагаемом виде, то в ряде регионов крупнейшие стройки будут заморожены. Инвесторы не смогут получить гарантии возврата средств и потеряют интерес к проектам.

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      Платон Щукин
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