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11:11, 19 июня 2024Из жизни

Женщина рассказала об обмене душами с инопланетянином

42-летняя женщина из Лондона рассказала об обмене душами с пришельцем
Келли Тайлер

Келли Тайлер. Кадр: ITV / This Morning

Женщина из Лондона назвала себя звездным семенем и рассказала, что стала им благодаря обмену душами с пришельцем. Об этом пишет Daily Mail.

Келли Тайлер было восемь лет, когда она заболела коклюшем. По словам 42-летней женщины, врачи утверждали, что ей не выжить. Тогда, как уверяет Тайлер ведущих программы This Morning, и произошло замещение ее души душой инопланетянина. Это и позволило девочке выздороветь.

Женщина призналась, что после «чудесного исцеления» заметила в себе изменения. Она перестала страдать от мучившей ее с детства аллергии, ее больные почки восстановились. Тайлер также подчеркнула, что даже ее интеллект вырос: только поэтому она и смогла сдать вступительные в частную школу.

С новой душой, как утверждает Тайлер, она получила еще и способность осуществлять астральные путешествия: покидать телесную оболочку и перемещаться в другую галактику к голубым инопланетянам. Она также рассказала ведущим, что может телепатически общаться с животными и деревьями.

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Женщина призналась, что не любит называть то, что осталось внутри нее, пришельцем. «С этим связано слишком много стигм», — объяснила она. Вместо этого она использует термин «звездное семя».

Обычно, как рассказывает Тайлер, звездными семенами рождаются, а не становятся. Такие люди верят, что попали на Землю из других измерений, чтобы помочь планете и привести человечество к «золотому веку» — периоду процветания и счастья. Женщина объяснила, что звездные семена перевоплощаются в людей, чтобы их не боялись в образе обычных инопланетян. «Наша роль заключается не в том, чтобы заставить вас отвернуться от человечества, а в том, чтобы помочь вам вернуться к природе, животным и своей истинной натуре», — отметила она.

Ранее сообщалось, что выжившая после удара молнии женщина из США рассказала о появлении пророческого дара. Она утверждает, что была в раю и теперь может видеть вещие сны.

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      Юлия Юткина
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