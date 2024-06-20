Армия США заявила о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

ВС США ликвидировали одного из лидеров ИГ в Сирии

Один из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим эль-Джанаби был ликвидирован в Сирии. Об этом сообщили в ВС США, передает ТАСС.

«16 июня Центральное командование ВС США нанесло авиаудар по территории Сирии, в результате которого был убит один из главарей и пособник "Исламского государства"», — сообщили в армии США.

Подчеркивается, что после этого ИГ будет сложнее вести террористическую деятельность.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер отметила, что Германия во время проведения Евро-2024 находится под прицелом «Исламского государства» и «Вилаята Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Последняя недавно опубликовала фотографию с подписью «Забей последний гол», на которой изображен боевик с оружием на футбольном стадионе.

До того во Франции арестовали уроженца Чечни, который планировал теракт во время соревнований по футболу на Олимпийских играх в Париже. Он был задержан у себя дома и помещен под стражу.