Aurus Путина заинтересовал жителей Вьетнама

Во Вьетнаме жители захотели сфотографироваться с Aurus Путина

Автомобиль премиальной российской марки Aurus («Аурус»), на котором прибыл президент России Владимир Путин на переговоры с лидером республики То Ламом, заинтересовал жителей Ханоэ. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы, а потом фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были также сотрудники полиции», — сообщает агентство.

Авторы материла отмечают, что местные жители «с интересом рассматривали» автомобиль российского лидера.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.