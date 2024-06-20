Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 20 июня 2024Мир

Aurus Путина заинтересовал жителей Вьетнама

Во Вьетнаме жители захотели сфотографироваться с Aurus Путина

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Автомобиль премиальной российской марки Aurus («Аурус»), на котором прибыл президент России Владимир Путин на переговоры с лидером республики То Ламом, заинтересовал жителей Ханоэ. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы, а потом фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были также сотрудники полиции», — сообщает агентство.

Авторы материла отмечают, что местные жители «с интересом рассматривали» автомобиль российского лидера.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области

      Россияне описали идеальную квартиру

      Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

      41-летняя Алена Водонаева показала фигуру в бикини

      В Нидерландах назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше