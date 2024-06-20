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05:44, 20 июня 2024Путешествия

Блогер описал поездку в США фразой «ничем не отличается от России»

Фото: Karl-Heinz Schein / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в США и описал поездку фразой «ничем не отличается от России». Своими впечатлениями от путешествия он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что отправился в Лос-Анджелес. По его словам, ожидания от этой поездки были просто колоссальные. «Мечтали увидеть небоскребы, фешенебельные кварталы с таунхаусами и большими дорогими домами», — пояснил он.

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Однако реальность оказалась совершенно иной: большинство представлений путешественника о «хваленной Америке» разбились о суровую действительность.

Вся красота, как указал блогер, находится в центрах городов, но стоит отъехать в сторону, как перед глазами открывается совсем другая картина. «Вместо ухоженных улиц и современных зданий видишь заброшенные дома, развалюхи, инфраструктуру ужасного вида, — добавил он. — Все это покрыто граффити, повсюду мусор, который никто не убирает».

Соотечественник подчеркнул, что в Соединенных Штатах хватает проблем, которые встречаются в России. «В целом многие проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, не сильно отличаются от тех, что есть у нас в России, — резюмировал он. — Это не значит, что Америка плохая страна, просто она далеко не такая идеальная, как ее часто рисуют в фильмах и на фотографиях».

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как обустроены дома местных жителей. По ее мнению, американские дома точно не для русских.

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      Фариза Бацазова
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