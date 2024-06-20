54 % россиян раскритиковали идею о выдаче автомобильных прав людям старше 70 лет

Большинство россиян выступили против выдачи автомобильных прав людям старше 70 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта kp.ru.

Около 54 процентов опрошенных заявили, что у многих пожилых людей замедляется реакция, а также заметно ухудшаются слух и зрение. Выступая в роли водителей, они могут создать опасную ситуацию на дороге, подчеркнули некоторые респонденты.

При этом 44 процента россиян высказали противоположное мнение. Они убеждены, что люди старше 70 лет нередко сохраняют крепкое здоровье и хорошую реакцию на дорогах.

«Если человеку позволяет здоровье, если он в состоянии сдать экзамены, в чем проблема?» — задался вопросом один из опрошенных.

Оставшиеся два процента заметили, что пожилым людям можно выдавать водительские права, однако лишь после дополнительной проверки здоровья.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр оценил идею о введении верхнего возрастного порога для получения автомобильных прав. Он заметил, что каждый случай выдачи прав пожилому человеку должен в индивидуальном порядке оцениваться врачом.