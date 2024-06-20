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11:06, 20 июня 2024Россия

Автоэксперт оценил идею установить верхний возрастной порог для водителей в России

Автоэксперт Хайцеэр: способность к вождению определяет врач в конкретных случаях

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Способность человека водить автомобиль может в каждом конкретном случае определить только врач. Об этом, комментируя предложение установить верхний возрастной порог для управления транспортным средством, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Его слова приводит KP.RU.

«Мало того, когда мы говорим сегодня о возрасте 70 лет — это совершенно нормальные, здоровые активные люди. Моему папе 88, и он прекрасно и внимательно водит автомобиль. Есть мировая практика, когда люди и под 100 лет водят автомобиль», — сказал Хайцеэр.

При этом он подчеркнул, что в России существует проблема со справками о здоровье, которые дают человеку право управлять автомобилем после получения прав. Их, по словам специалиста, получают обманным путем, из-за чего за рулем оказываются люди, которым нельзя садиться за руль и в 30 лет.

В свою очередь, геронтолог Валерий Мамаев отметил, что важен не столько возраст водителя, сколько его опыт за рулем, так как выработанные с годами навыки и рефлексы после 70 лет никуда не уходят. Он при этом согласился с тем, что возраст накладывет ограничения возможностей и адаптации, однако такое происходит не всегда и как правило не у тех, кто уже давно водит машину.

С инициативой об установлении верхнего возрастного порога для управления автомобилем, как стало известно в среду, 19 июня, «Ветераны России» обратилось в МВД России. Движение выступило за то, чтобы запретить водить людям старше 70 лет. Свою позицию участники движения аргументировали тем, что у людей в возрасте часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Это, по их мнению, может создавать опасность на дороге — на таком фоне возрастным водителям нужно проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей.

Замминистра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в свою очередь, назвал предложение непроработанным. Он указал на тот факт, что возраст не относится к тем критериям, которые влияют на способность человека безопасно управлять автомобильным транспортом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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