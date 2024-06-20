Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словения
Сегодня
16:00 (Мск)
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Дания
Сегодня
19:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Канада
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
11:48, 20 июня 2024Спорт

Буффон оценил трансфер Сафонова в ПСЖ

Буффон заявил, что трансфер в ПСЖ станет отличным опытом для Сафонова

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Бывший вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил трансфер в парижский клуб российского голкипера Матвея Сафонова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Итальянец отметил, что карьера россиянина сейчас на подъеме. «Он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше», — заявил Буффон.

Экс-голкипер добавил, что среди партнеров Сафонова по команде будет его прямой конкурент — итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарума. «Но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом», — заявил Буффон.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

      Apple объяснила ограничения своего ИИ

      Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше