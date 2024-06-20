Буффон оценил трансфер Сафонова в ПСЖ

Буффон заявил, что трансфер в ПСЖ станет отличным опытом для Сафонова

Бывший вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил трансфер в парижский клуб российского голкипера Матвея Сафонова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Итальянец отметил, что карьера россиянина сейчас на подъеме. «Он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше», — заявил Буффон.

Экс-голкипер добавил, что среди партнеров Сафонова по команде будет его прямой конкурент — итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарума. «Но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом», — заявил Буффон.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.