Бывший футболист сборной России поделился впечатлением от встречи с Путиным

Федьков заявил, что встреча с Путиным произвела на него мощнейшее впечатление

Бывший футболист сборной России Андрей Федьков поделился впечатлениями от встречи с президентом страны Владимиром Путиным в 2004 году. Его слова приводит Sport24.

«Мощнейшее впечатление. Владимир Владимирович только зашел — и тут же насквозь прожег глазами. Взглядом съест любого! Уничтожит сразу, если что-то не по его правилам», — сказал Федьков. Экс-игрок добавил, что после рукопожатия с президентом не хотел мыть руку.

Путин принял футболистов «Терека» (ныне — «Ахмат»), в составе которого играл Федьков, в 2004 году. Мероприятие было связано с победой грозненской команды в Кубке России.

Помимо «Терека», Федьков играл за несколько клубов, среди которых донецкий «Шахтер», «Ростсельмаш», «Сокол» и «Балтика». В его активе два матча за национальную сборную России.