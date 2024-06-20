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11:32, 20 июня 2024Из жизни

Китайские спецслужбы помешали королю Карлу III поменять кокарды солдатам

Карл III не смог поменять кокарды солдатам из-за страха перед Китаем

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Реализации планов британского короля Карла III, пожелавшего поменять эмблему на кокардах, которые носят военнослужащие, помешал страх перед китайскими спецслужбами. Об этом сообщает издание Financial Times.

Карл предлагал заменить кокарды с изображением короны святого Эдуарда, которую предпочитала его мать, королева Елизавета II. Он хотел, чтобы на них поместили изображение Тюдоровской короны, которая нравится ему больше.

Заказ на изготовление кокард пришлось отложить, когда выяснилось, что его исполнитель, британская фирма Wyedean Weaving, пользуется услугами китайских подрядчиков. Британские власти опасаются, что в кокарды встроят шпионские жучки, позволяющие следить за солдатами.

Есть опасения, что в кокарды могут быть встроены устройства для слежки или передатчики GPS. Результатом этого и стала задержка с введением новых кокард, потому что сама Британия не имеет возможности произвести их так же дешево и быстро

источник Financial Times в британском Минобороны
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      Олег Парамонов
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