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11:42, 20 июня 2024Ценности

Джиджи Хадид опубликовала фото в купальнике

Модель Джиджи Хадид опубликовала фото в купальнике

Фото: @gigihadid

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в коротких джинсовых шортах и черно-белом купальнике с цветочным принтом. Манекенщица также надела кепку и несколько аксессуаров: колье, чокер и кольцо. В то же время от макияжа инфлюэнсер отказалась.

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Известно, что Хадид отправилась на отдых вместе с дочерью Кхай.

В апреле модели Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки в откровенных нарядах снялись в рекламе Victoria's Secret.

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      Карина Черных
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