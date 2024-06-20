Правительство Финляндии отказалось выстраивать отношения с Россией из-за Украины

Финляндия не будет выстраивать политические отношения с Россией, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом говорится в докладе по внешней политике и вопросам безопасности на сайте финского правительства.

«Финляндия будет воздерживаться от налаживания политических отношений с Россией», — говорится в документе.

Несмотря на то что Финляндия отказалась выстраивать отношения с Россией, «в зависимости от действий» Москвы, Хельсинки может пересмотреть этот вопрос и возможности сотрудничества между двумя государствами. Аналогичная оценка будет происходить в рамках Евросоюза и НАТО, заявили в правительства Финляндии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Пекин может сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации.