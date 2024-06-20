ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских

В ДНР ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании ненависти к русским

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в разжигании ненависти к русским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Сейчас силовики выясняют, работал ли задержанный на украинские спецслужбы. Материалы передали в следственное управление Следственного комитета России по региону для принятия процессуального решения.

В ведомстве рассказали, что мужчина добавлял в социальные сети видео и комментарии, направленные на унижение русских. Таким образом он пытался разжечь межнациональную рознь.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело 21-летней гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже.