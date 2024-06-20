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19:30, 20 июня 2024Экономика

ИИ в России собрались применять при выдаче кредитов

Ведяхин: Сбер будет использовать ИИ при принятии решений о выдаче кредитов

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Сбербанк намерен использовать искусственный интеллект (ИИ) при принятии решений о выдаче кредитов, рассказал «Коммерсанту» заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Ведяхин отметил, что у банка есть цель применять ИИ при кредитовании крупного, среднего и малого бизнеса и рассмотрении ипотечных заявок. При кредитах для малого и микробизнеса Сбер планирует достигнуть охвата в 100 процентов (сейчас он составляет 80 процентов), указал Ведяхин.

«Самое сложное — это какие-то кредиты-исключения, специальные программы и так далее. По-прежнему есть немало задач, которые требуют человеческого обсуждения и опыта. К ним относятся сложные, крупные продукты для клиентов», — добавил зампреда.

В пример он привел сделку по высокоскоростной магистрали, рассказав, что с большим документом в 300 страниц ИИ пока справляется хуже, чем люди. «Но я думаю, что все впереди», — заключил Ведяхин.

Ранее сообщалось, что инвестиции Сбера в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 миллионов рублей за 2021-2023 годы. В то же время достигнутый подтвержденный эффект для Сбера составляет 1,1 миллиарда рублей.

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      Антон Похиляк
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