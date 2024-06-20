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09:27, 20 июня 2024Забота о себе

Известный комик откровенно рассказал о лечении рака простаты

Джон Холмс

Джон Холмс. Фото: Steve Bowbrick / Wikipedia

Известный британский комик и телеведущий Джон Холмс решил честно и с юмором рассказать о процедурах, которые ему пришлось пройти во время диагностики и лечения рака простаты. Его новый подкаст о борьбе с болезнью будет выходить на BBC Radio, пишет Daily Mail.

Холмс объяснил, что в прошлом году у него обнаружили рак простаты, хотя он не испытывал никаких подозрительных симптомов. По его словам, находясь в больнице и проходя через болезненные и унизительные для него процедуры, он осознал, что ему нужно откровенно поговорить об этом с другими мужчинами, но такое обсуждать не принято. «Проблемы с мужским достоинством — это худший кошмар каждого мужчины, поэтому мы не говорим об этом. Вместо этого гораздо проще обсудить, что мы смотрели на Netflix вчера вечером», — говорит Холмс.

Комик добавил, что болезнь обнаружили случайно: он решил ради интереса сдать анализ на простатоспецифический антиген (ПСА). Результаты насторожили врача, и его отправили на биопсию. Перед процедурой его попросили раздеться ниже пояса, лечь на спину и засунуть ноги в какие-то стремена. Затем в прямую кишку ввели ультразвуковой датчик. «В этот момент ты понимаешь, что все достоинство потеряно», — отметил Холмс.

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По словам телеведущего, врач объяснил ему, что собирается взять 23 образца из разных участков простаты с помощью игольчатого пистолета, который направят в промежность. Меня предупредили, что моя промежность раздуется до размеров апельсина, и я не смогу нормально сидеть в течение недели. Все так и было», — добавил комик.

Результаты биопсии подтвердили опасения врача. Однако опухоль росла медленно и не затронула другие органы. Вскоре ему провели операцию по удалению простаты, и он столкнулся с новыми проблемами, которыми не принято делиться, — эректильная дисфункция и подтекание мочи. «Первое, что сказал мне хирург, когда я проснулся после операции, было: "Мы вернем эрекцию!"», — вспоминает комик. По его словам, тогда он не знал, что с этими осложнениями сталкиваются все мужчины после такой операции, иногда они проходят, иногда — нет. Более того, после удаления простаты пропадает способность эякулировать.

Холмс добавил, что, столкнувшись с раком и его последствиями, он хочет подтолкнуть и других мужчин открыто обсуждать подобные темы между собой и уметь посмеяться над этим. «Потому что единственный способ справиться с этой штукой — это смеяться над ней и относиться с полным пренебрежением, которого она и заслуживает», — заключил он.

Ранее уролог, андролог Александр Лубенников назвал способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка. По словам Лубенникова, обследование нужно делать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.

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      Екатерина Улитина
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