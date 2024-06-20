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17:55, 20 июня 2024Бывший СССР

Киев подтвердил причастность СБУ к атакам на российские нефтебазы

AP: Киев подтвердил причастность СБУ к атакам на российские нефтебазы

Кадр: МЧС России

В Киеве подтвердили причастность Службы безопасности Украины (СБУ) к атакам на российские нефтебазы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«Украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не имел права передавать информацию СМИ, заявил, что атаки были спецоперацией Службы безопасности Украины», — говорится в публикации.

В ночь на 18 июня в городе Азов Ростовской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резервуары с нефтепродуктами. Сведения об этом подтвердил губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что на место были направлены экстренные службы для тушения возгорания.

Позднее появилась информация о возможной причастности СБУ к атакам на Азов. Об этом «Русской службе BBC» сообщили в силовых структурах Киева. При этом издание подчеркивало, что не может подтвердить данные заявления.

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      Екатерина Грищенко
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