Киевлянина захотели посадить в тюрьму за флаги СССР

Полиция Киева: украинцу грозит до 5 лет тюрьмы за развешивание флагов СССР

На Украине в отношении жителя Киева возбудили уголовное дело за распространение символики СССР. Об этом сообщает полиция украинской столицы в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в социальных сетях правоохранители нашли видео, на котором подростки снимают с забора одной из гимназий Киева оставленные неизвестными советские флаги и вымпелы. Полицейские выяснили, что причастным к их развешиванию был 23-летний местный житель.

В отношении киевлянина возбуждено дело по статье 436-1 («Изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому украинцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Харькова за герб СССР. Мужчина публиковал изображения советской символики в социальных сетях.