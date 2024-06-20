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15:12, 20 июня 2024Россия

Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

Кремль: Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений 21 июня

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с выпускниками военных учебных заведений. Мероприятие анонсировали в Telegram-канале «Кремль. Новости».

На встрече с участием президента будут присутствовать выпускники вузов Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, ФСО и Следственного комитета.

«Соберутся более 600 выпускников различных военных вузов, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений», — рассказали в Кремле.

Сегодня, 20 июня, российский лидер находится с визитом во Вьетнами, где среди прочего подписал с президентом Вьетнама То Ламом заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства».

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      Марк Леонов
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