Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

Кремль: Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений 21 июня

Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с выпускниками военных учебных заведений. Мероприятие анонсировали в Telegram-канале «Кремль. Новости».

На встрече с участием президента будут присутствовать выпускники вузов Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, ФСО и Следственного комитета.

«Соберутся более 600 выпускников различных военных вузов, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений», — рассказали в Кремле.

Сегодня, 20 июня, российский лидер находится с визитом во Вьетнами, где среди прочего подписал с президентом Вьетнама То Ламом заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства».