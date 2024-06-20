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16:37, 20 июня 2024Мир

Британцы красили украинцам танки канцерогенной краской

Times: Британия покрывала поставляемые ВСУ танки канцерогенной краской

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания с 2019 года покрывала канцерогенной краской танки Challenger 2, поставляемые в том числе Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Times.

«До января 2019 года британские военные использовали краску, содержащую шестивалентный хром, признанный канцероген для человека», — пишет издание.

По имеющимся данным, военнослужащие, работавшие с техникой, покрытой такой краской, столкнулись с различными видами онкологии: чаще всего раком легких и лимфомой Ходжкина. Ряд пострадавших военных уже подали в суд на Министерство обороны Великобритании.

Ранее стало известно, что канцерогенный асбест, использованный в отделке интерьеров Вестминстерского дворца в Лондоне, изо дня в день отравляет людей.

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      Глеб Бажуткин
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