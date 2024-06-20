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16:57, 20 июня 2024Бывший СССР

Литва и Армения подписали меморандум о сотрудничестве

Литва и Армения подписали меморандум о сотрудничестве по связанным с ЕС вопросам

Фото: Telegram-канал «Официальный канал МИД Армении»

Литва и Армения по итогам встречи в Вильнюсе министров иностранных дел республик Габриэлюса Ландсбергиса и Арарата Мирзояна подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Подписанный документ подразумевает сотрудничество стран по вопросам, связанным с Евросоюзом (ЕС).

«Мы поддерживаем скорейшее начало визового диалога ЕС с Арменией с целью открытия безвизовых поездок в ЕС для граждан Армении», — заявил Ландсбергис.

В Ереване, комментируя итоги встречи глав МИД Армении и Литвы, отметили, что в ходе переговоров министры обсудили широкий спектр вопросов регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Евросоюза.

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      Екатерина Грищенко
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