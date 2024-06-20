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12:14, 20 июня 2024Бывший СССР

Литва направит Украине оборудование для энергетики

Литва направит Киеву оборудование для энергетики на сумму свыше 4 миллионов евро
СюжетМинобороны

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Литва направит Украине оборудование для энергетики на сумму более четырех миллионов евро. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Гендиректор компании Рокас Масюлис заявил, что сейчас демонтируется техника, которую можно использовать в дальнейшем. По его словам, демонтаж проходит в рамках подготовки сетей к синхронизации с континентальной Европой и их модернизации на подстанциях.

«От украинских коллег мы слышим, что наши устройства сразу же устанавливаются в сети», — сказал он. Litgrid направит Киеву трансформаторы. Уточняется, что рыночная стоимость автотрансформатора составляет более четырех миллионов евро. Поставка оборудования финансируется Евросоюзом и Министерством транспорта, добавили в компании.

Ранее Минобороны Литвы заявило о передаче Украине БТР M577. Кроме того, сообщалось, что страна в 2024 году уже поставила боеприпасы калибра 155 миллиметров, другие бронетранспортеры М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

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      Кристина Есикова
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