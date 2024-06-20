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15:05, 20 июня 2024Из жизни

Меган Маркл решила помириться с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл прислали хорошие пожелания Кейт Миддлтон

Фото: Paul Marriott / Globallookpress.com

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, решила, что пришло время помириться с Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Closer.

Источник Closer, близкий к королевской семье, утверждает, что и Меган, и Гарри написали Кейт, когда стало известно, что она идет на поправку и сможет участвовать в параде Trooping the Colour.

Они вместе прислали ей хорошие пожелания. У них не те отношения с Кейт, чтобы рассчитывать на ответ, но это не мешает им пытаться снова их наладить и сделать то, что они считают правильным

источник Closer

По утверждению источника, Меган и Гарри надеются, что возвращение Кейт отвлечет внимание прессы и, возможно, станет поводом для перемирия с ней, Уильямом и королем Карлом III.

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Кейт и Уильям разорвали отношения с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те перебрались в США. Принца Уильяма называют одним из главных противников Гарри в королевской семье.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

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      Олег Парамонов
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