Metallica объявила о концерте на русском языке и была раскритикована

Группу Metallica раскритиковали за анонс концерта на русском языке

Рок-группа Metallica объявила об онлайн-концерте в игре Fortnite, опубликовав афишу на русском языке, и была раскритикована. Об этом пишет Life.ru.

«Рев. Драйв. Рок», — говорится в анонсе на странице группы в соцсети. Некоторые пользователи Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начали оставлять негативные комментарии и хэштеги под постом.

Отмечается, что часть поклонников коллектива поддержала публикацию, указав на то, что большую часть негативных комментариев написали жители Украины. Участники группы не стали комментировать сложившуюся ситуацию и удалять публикацию.

Ранее сообщалось, что Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля на русском языке и ввел запрет на будущие постановки.