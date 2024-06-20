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16:08, 20 июня 2024Культура

Metallica объявила о концерте на русском языке и была раскритикована

Группу Metallica раскритиковали за анонс концерта на русском языке

Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Nikolaj Bra / Globallookpress.com

Рок-группа Metallica объявила об онлайн-концерте в игре Fortnite, опубликовав афишу на русском языке, и была раскритикована. Об этом пишет Life.ru.

«Рев. Драйв. Рок», — говорится в анонсе на странице группы в соцсети. Некоторые пользователи Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начали оставлять негативные комментарии и хэштеги под постом.

Отмечается, что часть поклонников коллектива поддержала публикацию, указав на то, что большую часть негативных комментариев написали жители Украины. Участники группы не стали комментировать сложившуюся ситуацию и удалять публикацию.

Ранее сообщалось, что Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля на русском языке и ввел запрет на будущие постановки.

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      Варвара Кошечкина
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