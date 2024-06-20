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09:15, 20 июня 2024Мир

МИД Южной Кореи заявил о продолжении необходимого общения с Россией

МИД Южной Кореи: Сеул и Москва продолжают необходимое общение

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Сеул и Москва продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова. Об этом заявил представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок, сообщает РИА Новости.

«Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по вопросу Корейского полуострова. На данный момент никаких конкретных планов по обменам на высоком уровне и так далее нет», — отметил дипломат.

При этом представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства отказался раскрыть темы контактов с российской стороной по дипломатическим каналам.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Семен Александров
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