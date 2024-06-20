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16:58, 20 июня 2024Экономика

Названа квартира мечты москвича-миллениала

Level Group: лишь 17 % миллениалов хотели бы жить в «старой» Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лишь 17 процентов представителей поколения Y хотели бы проживать в старом фонде в пределах исторической части Москвы. Квартиру мечты москвичей-миллениалов описали специалисты компании Level Group. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Стало известно, что большей популярностью среди москвичей в возрасте от 29 до 38 лет пользуются современные жилые комплексы. 47 процентов столичных миллениалов уже проживают в новостройках, а 35,5 процента — готовы приобрести в них квартиры. 23,5 процента опрошенных в этой возрастной категории предпочли жилплощадь в городских кварталах за городом. Покупку частного дома под Москвой рассматривают для себя 14 процентов респондентов.

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Говоря об экологической обстановке и инфраструктуре в районе покупки, 21 процент москвичей поколения Y выбирают жилье рядом с лесом и водоемом. Более 27 процентов отдают предпочтение благоустроенному парку с детскими площадками и прогулочными дорожками. Почти 45 процентов опрошенных хотели бы видеть поблизости детские сады, школы и вузы. 31 процент присматривался бы к районам с кружками и центрами развития для ребенка. 26 процентов столичных миллениалов особое внимание уделяют медучреждениям — как для взрослых, так и для детей.

Среди москвичей возрастом 18-28 лет жилплощадь самостоятельно выбрали для себя 27 процентов респондентов. 54 процента москвичей поколения Z получили свое жилье в наследство. Что касается участников опроса в возрастной категории 39-45 лет, то в собственноручно выбранных квартирах проживает 54,4 процента человек, а в унаследованных — 29,7 процента.

Ранее аналитики выяснили предпочтения московских зумеров на рынке жилья. Как выяснилось, молодежь останавливает выбор на домах не старше 2000 года вблизи коворкингов.

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      Виктория Клабукова
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