Минобороны показало применение БПЛА «Орлан-30» в зоне СВО

МО: легкоуправляемый БПЛА «Орлан-30» работает в сложных метеоусловиях в зоне СВО

Минобороны России / Telegram

Расчеты комплекса «Орлан-30» российской группировки войск «Центр» показали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Видео опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки и наведения высокоточных боеприпасов, что помогает эффективно решать задачи по ликвидации противника, рассказал техник расчета с позывным Старт. Легкая управляемость комплекса и его высокая устойчивость позволяет работать в сложных метеоусловиях.

БПЛА «Орлан-30» может находиться в воздухе до восьми часов, классический способ посадки — с помощью парашюта, а при экстренных ситуациях — по-самолетному, в обоих случаях он остается целым.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» успешно сбивают переданные Киеву американские баллистические ракеты Army Tactical Missile System в зоне СВО. «Панцири» доказали способность поражать почти все применяемые противником средства воздушного нападения.