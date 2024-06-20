Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 20 июня 2024Наука и техника

На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Nature Communications: на Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Фото: Planet Volumes / Unsplash

Ученые Университета Хьюстона выявили значительный энергетический дисбаланс на Сатурне. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, бросает вызов существующим климатическим моделям газовых гигантов Солнечной системы.

Исследователи проанализировали данные, собранные космическим зондом Cassini orbiter, чтобы построить модели распределения солнечной радиации и теплового излучения планеты. Оказалось, что Сатурн испытывает значительный и ранее неизвестный сезонный энергетический дисбаланс, который влияет на его тепловую структуру.

Планеты Солнечной системы получают энергию от Солнца в виде солнечной радиации и теряют энергию в виде теплового излучения. Однако газовые гиганты, включая Сатурн, также имеют еще один источник тепла, испуская значительное количество энергии из своих недр.

Кроме того, дисбаланс обусловлен большим эксцентриситетом орбиты Сатурна, из-за которого расстояние до Солнца меняется на 20 процентов от перехода из афелия или самой удаленной точки орбиты до перигелия — самой близкой к Солнцу точки орбиты. Это приводит к значительным сезонным колебаниям поглощенной солнечной энергии, что не наблюдается на Земле из-за очень небольшого эксцентриситета.

Несбалансированный энергетический баланс Сатурна играет ключевую роль в развитии гигантских штормов, которые являются доминирующим погодным явлением в атмосфере планеты. Понимание этого механизма может также помочь в изучении погодных явлений на Земле. В будущем ученые планируют исследовать другие планеты, такие как Уран, который, по прогнозам, также испытывает значительный энергетический дисбаланс.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто содержание договора России и КНДР о стратегическом партнерстве. О чем условились Путин и Ким Чем Ын?

      Стало известно о сомнениях Столтенберга насчет вступления Украины в НАТО

      ПВО сбила 15 беспилотников в шести российских регионах

      Россиянин описал дома в Таджикистане фразой «будто попал в средневековье»

      Оголившая грудь на матче НХЛ фанатка ответила своим критикам

      Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

      ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских

      Армия США заявила о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

      Эксперт назвала условие для строительства моста из России в КНДР

      В российском регионе заключенного осудили за пропаганду терроризма среди других осужденных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше