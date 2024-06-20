На Украине назвали число покинувших страну IT-специалистов

С Украины за рубеж уехали 20 процентов IT-специалистов

По итогам 2023 года 65 тысяч украинских IT-специалистов находились за рубежом, что составило 20 процентов от их общего числа. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на исследование Минцифры республики.

В 2022 году число покинувших страну работников сферы IT составляло 50-57 тысяч человек. В 2023 году за пределы страны уехали еще 8-15 тысяч. При этом отмечается, что количество покидающих страну специалистов продолжает расти.

В начале июня представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцев с видом на жительство (ВНЖ) в других странах перестанут выпускать за рубеж. По его словам, их обязывают встать на воинский учет связи с изменениями в законодательстве и соответствующим постановлением правительства страны.

Ранее в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что с начала боевых действий на территорию Приднестровья въехали свыше 255 тысяч украинцев. Из них зарегистрировались на территории непризнанной республики около 238,6 тысячи человек.