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15:57, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине объяснили ужесточение контроля на границах

На Украине усилили контроль границ для снижения числа побегов от мобилизации

Фото: Thomas Peter / Reuters

На границах Украины усилили контроль для снижения числа побегов граждан за рубеж от мобилизации. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Участки границы с соседними странами — странами ЕС и Молдавией — с нашей стороны усилены максимально возможно. Это и увеличение количества приграничных нарядов, и активное применение оперативных подразделений, которые заблаговременно выискивают информацию о подготовке таких попыток (незаконного пересечения границы — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Демченко сообщил, что всего пограничники обнаружили 480 преступных групп, которые занимались переправкой граждан за рубеж. По его словам, для предотвращения незаконного пересечения границы Госпогранслужба Украины активно применяет технические средства, в том числе фотоловушки, видеонаблюдение и беспилотники.

Ранее Демченко заявлял, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин с территории Украины становятся все более дерзкими, а группы пытающихся пересечь границу — все более крупными.

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      Александр Курбатов
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