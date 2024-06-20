На Урале мигранты приставали к школьницам в парке и попали на видео

В Екатеринбурге мигранты приставали к двум 16-летним школьницам в парке

В Екатеринбурге мигранты приставали к двум 16-летним школьницам в парке. Действия иностранцев попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике мигранты говорят пошлости девочкам, сидящим на скамейке. На их защиту встают уральцы. Они отгоняют молодых людей от юных посетительниц парка.

Сотрудники полиции начали проверку в отношении иностранных граждан.

До этого сообщалось, что в Чите задержали пятерых мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней школьницы.

Уточнялось, что двоих фигурантов отправили в СИЗО. Трое их подельников пытались скрыться за границей, однако были задержаны в Бурятии. Всем им в ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.