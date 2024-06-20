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13:41, 20 июня 2024Экономика

Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

В Госдуме предложат учитывать ипотечную нагрузку при определении ставки НДФЛ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Платежи россиян по ипотеке захотели учитывать при определении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С соответствующей инициативой выступила фракция «Новые люди», рассмотреть ее предложат в Госдуме во время второго чтения поправок в Налоговый кодекс РФ, сообщает ТАСС.

В документе, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что для определения ставки налога для граждан с годовым доходом менее пяти миллионов рублей необходимо учитывать их ипотечную нагрузку. В случае если ипотечный кредит оформлен на единственное жилье, ставку предлагается сохранить на уровне 13 процентов.

Такой же уровень НДФЛ депутаты предложили оставить при доходе до пяти миллионов рублей в год для родителей с двумя и более детьми, а также россиян, которые работают в приоритетных отраслях промышленности. При этом утвержденный кабмином перечень следует расширить, добавив в список дефицитные специальности в обрабатывающих производствах и в области цифровых технологий, говорится в документе.

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Фракция также предлагает установить преференциальный режим по налогу на прибыль для организаций, работающих в приоритетных отраслях, — 20 процентов до 2030 года. К таким сферам сейчас относятся авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность и сельскохозяйственное машиностроение и другие.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что налоговые изменения в стране планируется утвердить в августе. По расчетам Минфина, данные которого привел глава государства, повышение НДФЛ коснется не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.

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