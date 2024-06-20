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12:49, 20 июня 2024Мир

Премьер Вьетнама оценил визит Путина

Премьер Вьетнама: визит Путина придаст новый импульс отношениям стран

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Государственный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам придаст новый импульс отношениям двух стран. Об этом заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь, его слова приводит ТАСС.

«Ваш визит, пятый по счету, придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России», — обратился к российскому лидеру вьетнамский премьер.

Фам Минь Чинь добавил, что отношения между двумя странами основываются на принципах «равенства и взаимной выгоды».

Он также подчеркнул, что визит Путина проходит на фоне 30-летия подписания договора об основных принципах дружественных отношений между странами.

Ранее Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

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      Дарья Устьянцева
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