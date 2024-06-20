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11:12, 20 июня 2024Мир

Президент Вьетнама оценил возможность вступления в союзы против России

Президент То Лам: Вьетнам не будет вступать в союзы других стран против России
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Вьетнам не намерен вступать в союзы с другими странами для нанесения какого-либо ущерба России. Об этом заявил президент республики То Лам, передает ТАСС.

«Вьетнам, как и Россия, не будет вступать в союзы с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности наших стран. Мы также не будем выступать против третьих сторон», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

То Лам подчеркнул, что рассматривает Россию в качестве одного из «приоритетных направлений внешней политики Вьетнама».

Ранее также Путин и То Лам приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

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      Дарья Устьянцева
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