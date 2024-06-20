Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

Президент Вьетнама То Лам: переговоры с Путиным были успешными

Президент Вьетнама То Лам прокомментировал завершившиеся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, назвав их успешными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Владимир Путин вместе со мной провел весьма успешные переговоры», — заявил То Лам.

Вьетнамский лидер сообщил, что в ходе переговоров произошел обмен мнений по различным сферам российско-вьетнамского сотрудничества, а также по «международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в целях развития наших двух стран, мира, сотрудничества и развития в регионе».

Переговоры государственных лидеров прошли в президентском дворце Ханоя и длились около полутора часов.