Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:58, 20 июня 2024Россия

Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

Путин: Киев начал агрессию в отношении ДНР и ЛНР до их входа в состав России

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Киев начал агрессию в отношении Донецкой и Луганской народных республик до их вхождения в состав России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время пресс-подхода к представителям СМИ. По его словам, изначально киевский режим начал агрессию не против России.

«Он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — пояснил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик. «Уверен, мы обязательно вернем мир в Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — заметил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      В США раскрыли планы главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше