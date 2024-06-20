Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

Путин: Киев начал агрессию в отношении ДНР и ЛНР до их входа в состав России

Киев начал агрессию в отношении Донецкой и Луганской народных республик до их вхождения в состав России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время пресс-подхода к представителям СМИ. По его словам, изначально киевский режим начал агрессию не против России.

«Он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — пояснил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик. «Уверен, мы обязательно вернем мир в Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — заметил политик.