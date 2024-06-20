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10:41, 20 июня 2024Мир

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы в Москве

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Вьетнама То Лама на празднование 80-й годовщины Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — обратился президент России к лидеру Вьетнама.

Путин добавил, что рассчитывает обсудить все актуальные вопросы развития отношений обоих государств. Он подчеркнул, что «повестка обширная». Путин также поздравил То Лама с избранием на пост президента и отметил, что ему «приятно сделать это лично».

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

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      Дарья Устьянцева
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