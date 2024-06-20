Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

Путин заявил, что Россия не просила помощи КНДР в проведении СВО на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не просила у Северной Кореи помощи в конфликте на Украине, также отсутствует необходимость использовать солдат КНДР при проведении специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал», — отметил глава государства, завершая визит по Вьетнам.

Путин прокомментировал оборонительный договор КНДР, уточнив, что он не является чем-то новым и заключается в связи с прекращением существования старого. Президент добавил, что в прежнем соглашении от 1962 года было все то же самое, несмотря на то, что в современных условиях договоренности такого рода смотрятся особенно остро.

Ранее российский лидер заявил, что в случае поставки Южной Кореей вооружений на Украину Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.