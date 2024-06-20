Путин получил высшую госнаграду Северной Кореи

Президента России Путина наградили в Пхеньяне орденом Ким Ир Сена

Президент России Владимир Путин получил в Пхеньяне орден Ким Ир Сена — высшую государственную награду КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.