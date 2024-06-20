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20:30, 20 июня 2024Мир

Раскрыты попытки ФРГ смягчить антироссийские меры в новом пакете западных санкций

DPA: ФРГ выступила против жестких мер в 14-м пакете антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

ФРГ выступила против жестких экономических и ограничительных мер в отношении новых антироссийских санкций в рамках согласования нового, 14-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает немецкое агентство DPA.

«Новый пакет санкций был предложен ЕК еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью ФРГ и ее требованиями о внесении изменений [в проект новых рестрикций]. Причиной этих попыток, очевидно, были опасения со стороны экономики Германии, представители которой боятся чрезмерных административных расходов и потери продаж», — говорится в публикации.

20 июня председательство Бельгии в Совете ЕС опубликовало информацию о том, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. По их информации, согласованный пакет «предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода».

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      Дмитрий Сотак
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