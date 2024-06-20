«Уэнсдей Аддамс» решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе

Mansion Global: актриса Кристина Риччи продает дом в Лос-Анджелесе за $2,25 млн

Американская актриса Кристина Риччи решила избавиться от недвижимости в Лос-Анджелесе. Свой свежеотремонтированный дом она продает за 2,25 миллиона долларов (192,2 миллиона рублей), пишет Mansion Global.

Звезда «Семейки Аддамс», сыгравшая роль Уэнсдей, владеет особняком с 2018 года. Тогда, еще в браке с кинооператором Джеймсом Хердегеном она приобрела дом за 1,1 миллиона долларов.

Лот располагается в округе Вудленд-Хиллз и занимает 252 квадратных метра. На двух этажах разместились четыре спальни, столько же ванных и гостиная. Дворик оформлен в стиле дзен с буддийскими скульптурами. Позади дома оборудован бассейн с неглубокой зоной отдыха.

Здание построено в 50-х в стиле модерн середины века, но не так давно пережило масштабную реконструкцию: из дома было убрано все, что хозяйка посчитала функционально устаревшим, однако так, чтобы поместье сохранило очарование старины. В нем была обновлена планировка, постелены деревянные полы и подключена система «умный дом». Также в особняке были заменены инженерные коммуникации, кровля, сантехника, система вентиляции и кондиционирования, проводка и защита от землетрясений.

Ранее в Салеме в аренду выставили дом ведьм из другого хэллоуинского фильма — «Фокус-покус». Объект выставили на сайте Airbnb.