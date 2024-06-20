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11:32, 20 июня 2024Наука и техника

Илон Маск захотел подружиться с роботами

Илон Маск заявил, что с роботом Tesla Optimus можно будет подружиться

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Предприниматель Илон Маск поделился мыслями о дружбе с роботами. Об этом сообщает издание Business Insider.

Глава Tesla и SpaceX, выступая на международном фестивале «Каннские львы», заявил, что в будущем люди смогут дружить с роботами. «Я думаю, что люди начнут относиться к своему личному роботу Optimus как к своего рода другу», — отметил миллиардер. Также предприниматель сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры — например, дроидом R2-D2 из «Звездных войн».

Маск уточнил, что в его компании не ставили перед собой цель сделать гуманоида максимально похожим на человека. Однако он отметил, что инженеры и дизайнеры создавали робота таким, чтобы с ним хотелось подружиться.

По прогнозу Маска, в будущем каждый человек сможет позволить себе персонального робота. «Вы можете просто попросить его выгуливать вашу собаку, присматривать за вашим домом или детьми, готовить ужин, играть на пианино», — рассказал американский предприниматель.

Маск также отметил, что считает Optimus одним из самых ценных активов компании. Он предсказал, что в будущем роботы обгонят людей по численности.

В середине июня Маск анонсировал появление тысяч роботов на производстве корпорации Tesla. Он отметил, что машины будут помогать специалистам при производстве автомобилей.

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      Андрей Ставицкий
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