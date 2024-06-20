Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 18 и 19 июня

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг и пятницу, 20 и 21 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование город Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — подчеркнули они. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее тело купавшегося в бушующем море в Сочи туриста вынесло на берег. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства обнаружили его 19 июня, спустя четыре дня поисков в Лазаревском районе популярного курортного города.