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13:22, 20 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 18 и 19 июня

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг и пятницу, 20 и 21 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование город Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — подчеркнули они. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее тело купавшегося в бушующем море в Сочи туриста вынесло на берег. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства обнаружили его 19 июня, спустя четыре дня поисков в Лазаревском районе популярного курортного города.

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      Фариза Бацазова
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