Россиянам предложили полеты на любимый курорт богачей за 30 тысяч рублей

АТОР: летом полеты на Мальдивы стоят около 60-80 тысяч рублей в обе стороны

Летом полеты на Мальдивы, считающиеся любимым курортом богачей, стоят около 60-80 тысяч рублей на одного в обе стороны. О таком предложении россиянам сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, перелет в одну сторону обойдется в 30 тысяч рублей на человека. По данным Space Travel, удобнее всего добраться до Мальдив через ОАЭ. Стыковка там занимает всего два-три часа, а аэропорт в Дубае один из самых комфортных в мире. «Билеты с пересадкой в Дубае — от 65 тысяч рублей в обе стороны», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

