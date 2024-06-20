Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:16, 20 июня 2024Путешествия

Россиянам предложили полеты на любимый курорт богачей за 30 тысяч рублей

АТОР: летом полеты на Мальдивы стоят около 60-80 тысяч рублей в обе стороны

Фото: Chelsea Gates / Unsplash

Летом полеты на Мальдивы, считающиеся любимым курортом богачей, стоят около 60-80 тысяч рублей на одного в обе стороны. О таком предложении россиянам сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, перелет в одну сторону обойдется в 30 тысяч рублей на человека. По данным Space Travel, удобнее всего добраться до Мальдив через ОАЭ. Стыковка там занимает всего два-три часа, а аэропорт в Дубае один из самых комфортных в мире. «Билеты с пересадкой в Дубае — от 65 тысяч рублей в обе стороны», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше