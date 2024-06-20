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08:53, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянин написал комментарий с призывом к свержению власти и попал под статью

В Челябинской области пресекли деятельность сторонника украинских националистов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника украинских националистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По версии следствия, местный житель добавил в один из чатов Telegram комментарий, в котором призывал к свержению действующей власти. Следователи выяснили, что он сторонник украинских националистических структур.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор гражданину Азербайджана, который публично оправдывал и пропагандировал терроризм среди других заключенных.

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