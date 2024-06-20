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07:24, 20 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе заключенного осудили за пропаганду терроризма среди других осужденных

Военный суд приговорил осужденного ранее азербайджанца за пропаганду терроризма

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор осужденному ранее гражданину Азербайджана, который публично оправдывал и пропагандировал терроризм среди других заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В результате по совокупности приговоров путем частичного присоединения не отбытой части наказани суд назначил иностранцу 15 лет колонии особого режима, а также оштрафовал на 500 тысяч рублей.

По версии следствия, мужчина, отбывая наказание в одной из тюрем Красноярского края, вел беседы с другими осужденными, в которых признавал идеологию и практики терроризма правильными, а также оправдывал тех, кто совершал крупные теракты в России.

Ранее Первый восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего жителя Абакана за призывы к террору.

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